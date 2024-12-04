توثيق نادر من كاميرا ضابط إسرائيلي لكمين محكم نفّذته المقاومة في خان يونس (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية توثيقا لسقوط مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم للمقاومة في أحد المباني بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

المقطع الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالنادر تم توثيقه عبر كاميرا مثبتة على رأس أحد ضباط الاحتياط في الكتيبة 8219 والقوة 101 مظلات.

اشتباكات عنيفة من مسافة صفر

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 7 من ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا في الكمين، وأن عدد المقاومين الذين نفّذوا الكمين كانوا 7 أشخاص وزعمت أنه تم القضاء عليهم.

وتظهر في المقطع اشتباكات عنيفة من مسافة صفر بين المقاومين وجنود الاحتلال، بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية.

كما يظهر في المقطع أيضًا إخلاء جنود الاحتلال الذين كانوا يتحصّنون بأحد المباني لبعض الجنود الجرحى الذين أصيبوا خلال الاشتباك.