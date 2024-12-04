حلب.. المعارضة السورية تصدر بطاقات مؤقتة لتأمين المنشقّين عن نظام الأسد

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في عملية “ردع العدوان” التي أطلقتها المعارضة السورية المسلحة، عن البدء باستقبال طلبات المنشقين عن نظام الأسد في مدينة حلب شمالي البلاد، لاستلام بطاقة مؤقتة ترفع عنهم الملاحقة القانونية وتحفظ حقوقهم.

وجاء في بيان أصدرته إدارة العمليات العسكرية الثلاثاء “على كل من كان يعمل في نظام الأسد في الجيش والأمن والشرطة والقوات الرديفة واللجان الشعبية وما شابهها، مراجعة أقسام الشرطة المحددة واصطحاب الثبوتيات الشخصية والأسلحة والعهد بشكل كامل”.

وحدد البيان لذلك موعد أقصاه الجمعة 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري.

ونشرت إدارة العمليات العسكرية اليوم الأربعاء صورا لتوافد أعداد من المنشقين على المراكز التي حددتها في البيان السابق.

بدء استقبال طلبات الحصول على بطاقة مؤقتة من قبل المنشقين عن جيش النظام بعدة مراكز في مدينة حلب#إدارة_العمليات_العسكرية #ردع_العدوان pic.twitter.com/EsMqtqG9jg — إدارة العمليات العسكرية (@aleamaliaat_ale) December 4, 2024

تقدم سريع

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة في سوريا اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة وقلعتها التاريخية ومواقع مهمة أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة.

وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت الماضي، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، إضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.