“دمشق بانتظاركم”.. شاب سوري يوجّه رسالة مباشرة إلى قوات المعارضة (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المواطنين السوريين من العاصمة دمشق، يوجه فيه رسالة مباشرة إلى قوات المعارضة، قائلًا فيها “دمشق بانتظاركم”.

وأظهر المقطع المتداول الشاب وهو يرفع ورقة كُتب عليها “ردع العدوان.. دمشق.. سرية شهداء دمشق، 3-12-2024”.

يأتي هذا بالتزامن مع التمدد الكبير الذي حققته قوى المعارضة السورية خلال الأيام الماضية، حيث نجحت قواتها في السيطرة على عدد من المدن والقرى التي كانت تحت سيطرة نظام بشار الأسد، منذ انطلاق العملية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة 29 نوفمبر، وسيطرت على معظم أحيائها، وبسطت سيطرتها على محافظة إدلب كلها، السبت 30 نوفمبر، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها.

وعقب إتمام السيطرة على مركز حلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة وسط البلاد، وتمكنت من بسط سيطرتها على العديد من القرى المحاذية لمركز المدينة.