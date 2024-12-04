“رجال أبو أنس الغندور”.. القسام تعرض مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال ودباباته في جباليا (فيديو)
عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مشاهد لاستهداف جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي ودباباته في جباليا، شمالي قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، إن المقطع لاستهداف قوات الاحتلال في محور التوغل شرق معسكر جباليا.
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ويظهر المقطع استهداف 3 دبابات بالعبوات والقذائف الصاروخية، وتفجير منزل في قوة راجلة من جيش الاحتلال تحصنت داخله.
وفي العملية الأولى، يقوم مقاتلون من القسام بحفر الأرض وزرع العبوة في طريق آليات الاحتلال المتوغلة.
وخلال قيامهم بالحفر، يتوعد المقاتلون بالثبات في مواقعهم ويتحدون قوات الاحتلال قائلين: “احنا رجال أبو أنس الغندور”، في إشارة إلى أحمد الغندور، قائد لواء الشمال وعضو المجلس العسكري لكتائب القسام، الذي أعلنت استشهاده في نوفمبر/تشرين الأول 2023 مع ثلاثة قادة آخرين، بينهم وائل رجب.
كما أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة عن تنفيذ العمليات التالية:
- قنص وقتل جنديين في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.
- استهداف ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105” قرب محطة “تمراز”، وسط مخيم جباليا.
- استهداف دبابة من نوع “ميركفاه 4” بعبوة “شواظ” في محيط مسجد التوبة غرب مخيم جباليا.
- استهداف دبابتين من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” وعبوة “شواظ” على مفترق الرضيع وسط مدينة بيت لاهيا، شمالي القطاع.