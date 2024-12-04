سجال في مجلس الأمن بشأن سوريا.. الخوذ البيضاء حاضرة وروسيا تتهم أوكرانيا بدعم المعارضة (شاهد)

عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث التطورات في سوريا، وشهدت الجلسة سجالا بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة جراء توجيه كل منهما اتهامات للآخر بسبب التصعيد المفاجئ للقتال في حلب وما حولها.

وقد دخلت قوات المعارضة السورية المسلحة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، وبسطت سيطرتها على محافظة إدلب كلها، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في كلمته بالجلسة، إن الدول الغربية لم تشجع على عقد هذا الاجتماع.

وأضاف “لم يؤيد أي وفد غربي هذه القضية، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، يبدو أن الوضع لا يعنيهم في سوريا التي تتعرض لهجوم غير مسبوق، ومنسق بشكل واضح من الخارج”.

وأشار إلى أن مجلس الأمن “ملزم بإظهار التضامن ضد التهديدات الإرهابية”، متهما الولايات المتحدة بأنها كانت تحاول إيجاد انقسام من خلال تسييس النقاش.

أعترض مندوب #روسيا، فاسيلي نيبنزيا، في بداية الجلسة على دعوة الولايات المتحدة، والتي ترأس مجلس الأمن للشهر الحالي، لرئيس #الخوذ_البيضاء #رائد_الصالح كي يقدم إحاطته أمام المجلس خلال الجلسة. وقال المندوب الروسي إن ذلك جاء دون تشاور مع بقية الدول الأعضاء وخاصة تلك التي دعت لعقد… pic.twitter.com/Q4e6jbI4IS — محمد السلوم – Mohamed ALSALLOUM (@massallom) December 3, 2024

رد أمريكي

ورد روبرت وود، نائب الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على اتّهام السفير الروسي، فتحدث عن دور روسيا وآخرين في اندلاع الحرب الداخلية بسوريا، وقال إنّ هذا التصنيف “لا يبرّر الفظائع” المتهم بارتكابها نظام الرئيس بشار الأسد وحليفته روسيا.

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أن إدارة واشنطن ليس لها أي صلة بالهجمات الحالية في سوريا.

اتهام أوكرانيا بدعم المعارضة

وفي كلمته أيضا اتّهم المندوب الروسي، أوكرانيا بتقديم دعم عسكري للمعارضة المسلحة في سوريا قائلًا “نودّ لفت الانتباه خصوصا إلى وجود آثار يمكن التعرف عليها تشير إلى ضلوع المديرية الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية في تنظيم الأعمال العدائية وتزويد المقاتلين بأسلحة في شمال غرب سوريا”.

وشدّد السفير الروسي على أن “مقاتلي هيئة تحرير الشام لا يخفون حقيقة أنهم مدعومون من أوكرانيا فحسب، بل يتباهون بذلك”، متّهما أوكرانيا بتزويدهم بطائرات مسيّرة على وجه الخصوص.

وأضاف أنّ التعاون بينهما مستمرّ “لتجنيد مقاتلين في القوات المسلّحة الأوكرانية وتنظيم هجمات ضدّ القوات الروسية والسورية في سوريا”.

وتعد روسيا التي تدخلت عسكريا في سوريا عام 2015 دعما للرئيس بشار الأسد، أحد أبرز حلفاء دمشق.

مخاطبًا مجلس الأمن.. مدير الخوذ البيضاء رائد الصالح: أدعو للعمل على إنهاء الجرائم وتحقيق السلام في #سوريا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6rYLKltlNy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 3, 2024

“تخلى عن السوريين”

وخلال الجلسة اتّهم رائد الصالح، مدير منظمة “الخوذ البيضاء” السورية، المجتمع الدولي بأنه “تخلّى بالكامل” عن السوريين.

وهاجم الصالح بشكل خاص روسيا، مطالبا إياها بالكفّ عن دعم النظام السوري، والتوقّف عن “تعطيل مسار العدالة والمحاسبة”، والتخلي عن “نهجها التضليلي الذي يستهدف” منظمته المتخصّصة في عمليات الدفاع المدني.

وكان السفير الروسي قد حاول عبثا منع رئيس الخوذ البيضاء من التحدث أمام المجلس، متهما المنظمة بأنها تسعى من خلال “عملية تزوير واسعة النطاق” إلى “التشهير بالسلطات السورية”.

سوريا تتهم تركيا وإسرائيل

وهاجم مندوب النظام السوري قصي الضحاك، الولايات المتحدة لدعوة مدير الدفاع المدني السوري إلى مجلس الأمن، كما اتهم تركيا وإسرائيل بالوقوف وراء هجوم المعارضة المسلحة.

وقال إن “سوريا تحمل الدول الداعمة لتنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي والكيانات المرتبطة به المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم والآثار المترتبة عنه”.