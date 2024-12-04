شاهد: تدمير دبابة للنظام السوري في جبل زين العابدين شمالي حماة

تمكنت قوات المعارضة السورية، الثلاثاء، من تدمير دبابة للنظام السوري في جبل زين العابدين شمالي حماة وسط البلاد.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، ثم إصابة الدبابة التابعة للنظام، ومن ثم انفجارها.

وسيطرت الفصائل المسلحة المناهضة للنظام السوري، الثلاثاء، على 18 قرية وبلدة بريف محافظة حماة.

ودخلت الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام، يومها السابع، لتمتد باتجاه مدينة حماة.

ومن بين القرى والبلدات التي سيطرت عليها الفصائل؛ قرى أبو لفة والمستريحة وبيوض وثروت الرهجان وسرحا الشمالية وسرحا الجنوبية إلى جانب بلدة معرشحور الاستراتيجية على تخوم المدينة.

وتتقدم الفصائل إلى مركز مدينة حماة من ثلاث محاور، وباتت على بعد 6 كيلومترات من ضواحي المدينة.

ولاحقا سيطرت الفصائل المسلحة على عدة موقع جديدة على تخوم حماه، أبرزها مدرسة المجنزرات واللواء 87، فيما نفذت مروحية للنظام السوري قصفا على مواقع للمعارضة في قرية معردس الواقعة شمال المدينة.