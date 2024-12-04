شاهد: لقاء مؤثر لأخوين سوريين في حلب بعد فراق 7 سنوات

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا مؤثرًا للقاء أخوين داخل مدينة حلب بعد فراق نحو 7 سنوات.

ونشر الناشط السوري محمد عثمان مشهدًا يوثق اللقاء، إذ طلب من الأخ في البداية الاختباء حتى يفاجئ شقيقه، لكنه لم يتمالك نفسه حين رأى أخاه وركض إليه، وأجهش الاثنان بالبكاء.

وعقب عملية “ردع العدوان” التي أطلقتها الفصائل السورية المعارضة على مدن ومناطق تحت سيطرة قوات النظام السوري، سيطرت على العديد من تلك المناطق أهمها حلب، واستطاع الكثير من الأهالي لقاء أقربائهم بعد سنوات من منعهم من قِبل نظام بشار الأسد.