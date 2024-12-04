قراران جديدان من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين والجولان

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارًا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقدمت السنغال مشروع القرار للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اعتمدته بتأييد 157 دولة، مقابل اعتراض 8 دول أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، وامتناع 7 عن التصويت.

وشدد القرار على أن استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بالقوة أمر غير قانوني، وأن ذلك يقوض حل الدولتين، ودعا إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن القضية الفلسطينية، في نيويورك بين 2 و4 يونيو/ حزيران 2025.

وطالب القرار بالوقف الفوري والكامل لجميع أنواع العنف، بما في ذلك “الهجمات العسكرية والأنشطة الإرهابية”، ودعا جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى مواصلة تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني والإدارة الفلسطينية، مشددا على أن الوضع في غزة شديد المأساوية.

الانسحاب من الجولان

وفي نفس السياق، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها عام 1967.

وصدر القرار بتأييد 97 دولة من إجمالي 193 دولة أعضاء في الجمعية العامة، وعارضت القرار 8 دول، بينما امتنعت 64 دولة عن التصويت.

ونص القرار على أن أنشطة الاستيطان والبناء التي تقوم بها إسرائيل في مرتفعات الجولان غير قانونية وأنها تواصل انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي تم تبنيه عام 1981.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمرتفعات الجولان يُشكل ضمًا فعليًا، وعائقًا أمام السلام الشامل والدائم في المنطقة.