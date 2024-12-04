أظهرت صور من الكاميرات الداخلية لمستشفى إدلب الجامعي، شمال غربي سوريا، لحظة القصف الذي استهدف المستشفى من طيران النظام السوري والطيران الروسي الداعم له.

وأفادت مصادر طبية أن القصف أسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخرين بجروح، ودمار واسع في مرافق المستشفى.

استهداف الطائرات الحربية الروسية للمشافي في مدينة إدلب، اليوم الاثنين 2 كانون الأول، جريمة حرب جديدة ضد المنشآت الطبية والأفراد الذين يقدمون الرعاية الصحية، خلال حملة القصف الممنهجة لطائرات النظام وروسيا التي تستهدف إدلب وحلب. #الخوذ_البيضاء #الأسد_يقتل_السوريين #العدوان_الروسي pic.twitter.com/Bqq0zEs0io — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 2, 2024

ونشر رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، على حسابه على منصة إكس ما قال إنها “اللحظات الأولى للغارات الجوية الروسية التي استهدفت تجمع مراكز صحية تضم مشفى إدلب الجامعي وابن سينا والوطني ومشفى الأمومة والتوليد ومديرية الصحة في مدينة إدلب، الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول”.

اللحظات الأولى للغارات الجوية الروسية التي استهدفت تجمع مراكز صحية تضم مشفى إدلب الجامعي وابن سينا والوطني ومشفى الأمومة والتوليد ومديرية الصحة في مدينة #إدلب، اليوم الاثنين 2 كانون الأول.#الخوذ_البيضاء #الأسد_يقتل_السوريين #العدوان_الروسي pic.twitter.com/DxtI72JQtF — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) December 2, 2024

وقالت الخوذ البيضاء، في بيان، إن هجمات القوات السورية والروسية على مناطق شمال غربي البلاد أدت إلى مقتل 81 شخصًا، بينهم 34 طفلًا، وإصابة نحو 300 شخص، بينهم 120 طفلًا، منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول.