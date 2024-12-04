سياسة|سوريا

كاميرا مستشفى إدلب الجامعي ترصد لحظة قصفه بطيران النظام السوري (شاهد)

الغارات استهدفت تجمع مراكز صحية

واجهة مستشفى إدلب الجامعي قبل القصف
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4/12/2024-|آخر تحديث: 4/12/202401:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهرت صور من الكاميرات الداخلية لمستشفى إدلب الجامعي، شمال غربي سوريا، لحظة القصف الذي استهدف المستشفى من طيران النظام السوري والطيران الروسي الداعم له.

وأفادت مصادر طبية أن القصف أسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخرين بجروح، ودمار واسع في مرافق المستشفى.

ونشر رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، على حسابه على منصة إكس ما قال إنها “اللحظات الأولى للغارات الجوية الروسية التي استهدفت تجمع مراكز صحية تضم مشفى إدلب الجامعي وابن سينا والوطني ومشفى الأمومة والتوليد ومديرية الصحة في مدينة إدلب، الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول”.

وقالت الخوذ البيضاء، في بيان، إن هجمات القوات السورية والروسية على مناطق شمال غربي البلاد أدت إلى مقتل 81 شخصًا، بينهم 34 طفلًا، وإصابة نحو 300 شخص، بينهم 120 طفلًا، منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول.

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المصدر : الجزيرة مباشر

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