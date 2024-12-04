هيئة البث الإسرائيلية: انهيار نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية

قالت الهيئة الوطنية للقياس والتقويم في التعليم الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية تراجعت بشكل هائل في مادتي العلوم والرياضيات.

وأصافت في بيان “في اختبار (TIMS 2023) الذي اختبر الطلاب والطالبات الإسرائيليين في الصف الثامن مقارنة ببقية دول العالم، تراجعت إسرائيل 14 مركزًا في الرياضيات و9 مراكز في العلوم مقارنة بالاختبار السابق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “الاختبار أجري في 44 دولة، وتم اختبار ما يقرب من 300 ألف طالب وطالبة من حوالي 9000 مدرسة حول العالم، وفي إسرائيل، تم اختبار ما يقرب من 5,200 طالب وطالبة من 195 مدرسة”.

ونسبت وزارة التربية التراجع الحاد في الدرجات إلى أزمة كورونا بشكل رئيسي وقالت “كان هناك 130 يوما من الإغلاق. في المقابل، الدول التي اعتمدت سياسة أكثر اعتدالا، مثل السويد (49 يوما من الإغلاق) وإنجلترا (64 يومًا من الإغلاق) قدمت تحسنًا في إنجازاتهم، مع زيادة 10 و15 نقطة في الرياضيات والعلوم”.

بالإضافة إلى ذلك، سلط البيان الضوء على العمليات الأمنية التي جرت في إسرائيل قبل الامتحان، بدعوى أنها أثّرت أيضًا على العلامات.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الدراسة تظهر انخفاضًا متوسطًا قدره 11-12 نقطة بين جميع الدول التي شملتها الدراسة.

كيفية التعامل مع هذه “الأرقام الكئيبة”

وعلق وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش، على الأرقام التي وصفتها هيئة البث بأنها “كئيبة”، قائلاً “إن موازنة الدولة لعام 2025 ليست موازنة قادرة على التعامل مع الوضع، فهي فقط تحافظ على الوضع القائم. وبمجرد انتهاء الحرب، سنحتاج إلى ميزانية إضافية”.

وبين الأعوام 2019-2023، سُجل انخفاض حاد قدره 32 نقطة في متوسط ​​تحصيل طلاب الصف الثامن في مادتي الرياضيات والعلوم في إسرائيل. ووفقًا لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية توجد زيادة حادة في نسبة الطلاب الذين يجدون صعوبة في هذه المواد.

وتم تصنيف واحد من كل 5 طلاب على مستوى أقل من الحد الأدنى، مقارنة بواحد من كل 8 طلاب في عام 2019.

وتفوق واحد فقط من بين كل 13 طالبًا في إسرائيل في عام 2023، مقارنة بواحد من كل 7 طلاب في الدورة السابقة.