الجزيرة مباشر تبث مشاهد للدمار في شمالي غزة حصلت عليها من مسيّرة للاحتلال (فيديو)

عرضت قناة الجزيرة مباشر، يوم الأربعاء، صورا حصلت عليها من مسيرة خاصة بقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في شمالي قطاع غزة.

وتظهر المشاهد الدمار الهائل وعمليات نزوح السكان عبر شارع صلاح الدين، فيما كانت دبابات الاحتلال وآلياته تنتشر على طول الطريق.

وتبين الصور تدمير مربعات سكنية كاملة، ومبان محترقة ودمار كبير في مناطق واسعة تمتد حتى شاطئ البحر.

كما تظهر مراكز إيواء محترقة، وقد تم رفع العلم الإسرائيلي فوقها.

ويظهر في المقطع آليات الاحتلال وهي تقوم بالتجريف وهدم المنازل في منطقة “مقبرة الفالوجا”، وشاحنات تحمل آليات تتبع لجيش الاحتلال لتعزيز قواته في القطاع.