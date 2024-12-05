الجولاني يطمئن أهالي حماة: “أسأل الله أن يكون فتحا لا ثأر فيه” (فيديو)

بعث القائد في إدارة العمليات العسكرية بالمعارضة السورية أبو محمد الجولاني، اليوم الخميس، رسالة طمأنة إلى أهالي مدينة حماة بعد سيطرة قوات المعارضة السورية على المدينة.

وفي رسالة مصورة قال الجولاني “أبشركم إخواني أن إخوانكم المجاهدون الثوار قد بدأو بالدخول إلى مدينة حماة لتطهير ذلك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما”.

وأضاف الجولاني “أسأل الله أن يكون فتحا لا ثأر فيه بل فتحا كله رحمة ومودة”.

وتمكنت فصائل المعارضة السورية اليوم الخميس، من السيطرة على مدينة حماة بعد اشتباكات ضارية مع قوات النظام.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن فصائل المعارضة السورية دخلت مدينة حماة وسيطرت على أحياء عدة داخل المدينة منها الصناعة، والأربعين والمزارب شرق المدينة.

الجيش يعترف بسقوط حماة

من جانبه، أقرّ الجيش السوري بخسارته مدينة حماة الاستراتيجية، رابع كبرى مدن البلاد، بعد وقت قصير من إعلان فصائل المعارضة دخولها إلى أحيائها، لأول مرة منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011.

وأعلن الجيش في بيان “خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات (الإرهابية) تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها”.

وأضاف البيان “حفاظا على أرواح المدنيين.. قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة”.

وقال حسن عبد الغني، القيادي بالمعارضة السورية المسلحة، في منشور على إكس اليوم الخميس إنهم حرروا مئات السجناء من سجن حماة المركزي.

وأضاف في المنشور “قواتنا دخلت سجن حماة المركزي، وحررت مئات الأسرى المظلومين منه”.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بمناطق عدة في البلاد، والجمعة دخلت مدينة حلب، وبسطت سيطرتها السبت على محافظة إدلب