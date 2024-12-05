المعارضة السورية المسلحة تطلق سراح المعتقلين من سجن حماة المركزي (فيديو)

أعلنت المعارضة السورية المسلحة، الخميس، إطلاق سراح المئات من المعتقلين في سجن حماة المركزي، المعروف بسجله الحافل بالانتهاكات، وذلك ضمن عملية عسكرية واسعة أدت إلى سيطرتها على مركز مدينة حماة وسط سوريا.

وقال المقدم حسن عبد الغني، المتحدث العسكري باسم إدارة العمليات العسكرية لمعركة “ردع العدوان”: “قواتنا دخلت سجن حماة المركزي، وحررت مئات الأسرى المظلومين منه”.

وأضاف عبد الغني: “حررنا عدة أحياء في مدينة حماة، ومازال التقدم مستمرا”، مشيرا إلى أن “الأهالي يستقبلون أبناءهم المجاهدين في أحياء حماة المحررة”.

قواتنا دخلت سجن حماة المركزي، وحررت مئات الأسرى المظلومين منه.#إدارة_العمليات_العسكرية #ردع_العدوان — حسن عبد الغني (@hasanabdalgany) December 5, 2024

ويعتبر سجن حماة المركزي أحد أبرز رموز القمع في سوريا، حيث شهد على مدى عقود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويحتجز النظام الآلاف لأسباب سياسية، حيث يتعرضون لتعذيب شديد بحسب العديد من التقارير الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، استنادًا إلى وثائق وصور وتسجيلات وشهادات ناجين.

توسع السيطرة في حماة

وأفادت مصادر ميدانية بأن فصائل المعارضة بسطت سيطرتها على مركز المدينة بعد توغلها في وقت سابق في أحياء المزارب والصناعة والأربعين، وسط اشتباكات عنيفة مع قوات النظام السوري.

وحصلت الجزيرة مباشر على أولى صور دخول قوات من المعارضة السورية إلى حيي الأربعين والصواعق وجسر المزارب بمدينة حماة.

عاجل | الجزيرة مباشر تحصل على أولى صور دخول قوات من المعارضة السورية إلى حيي الأربعين والصواعق وجسر المزارب بمدينة #حماة pic.twitter.com/TLNDLM3era — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 5, 2024

وفي المقابل، أصدر جيش النظام السوري بيانا قال فيه إن قواته أعادت انتشارها وتموضعها خارج حماة بعد توغل الفصائل المسلحة في المدينة، في إشارة إلى انسحاب تكتيكي.

وبث الإعلام العسكري التابع للمعارضة السورية المسلحة لقطات قال إنها لانسحاب قوات النظام من جبل زين العابدين في ريف حماة.

الإعلام العسكري التابع للمعارضة السورية يبث لقطات يقول إنها لانسحاب قوات النظام من جبل زين العابدين في ريف #حماة pic.twitter.com/TwOzX4HTFw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 5, 2024

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام في عدة مناطق بالبلاد. وقد نجحت الجمعة الماضية في دخول مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على حلب وإدلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة، مما أدى إلى السيطرة على مركزها والسيطرة على سجنها المركزي اليوم.