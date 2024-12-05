حماس تعلن موقفها من المقترح المصري بشأن إدارة قطاع غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، موافقتها على المقترح المصري بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة.

وقالت (حماس) في بيان إن وفد الحركة أجرى مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة مع حركة (فتح) بشأن “تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة”.

وأضاف البيان أن وفد الحركة أبلغ موافقة (حماس) “على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة”.

وذكر بيان (حماس) أن وفدها أجرى “لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية”.

وأضاف أن الوفد أجرى أيضًا “لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني”.

اللجنة

وقال الدكتور خليل الحية القائم بأعمال رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، أواخر شهر نوفمبر/تشرين الأول الماضي، إن “اللجنة ستتكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة”.

وأضاف أنه يتم العمل من أجل “تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي”.

وأكد الحية أن اللجنة “يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل”، مشددا على أن “غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني”.