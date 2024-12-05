شاهد: أول خطاب لوزير دفاع النظام السوري بعد سيطرة المعارضة على حلب وحماة

في أول تعليق له بعد سيطرة المعارضة المسلحة على مدينة حماة، قال وزير دفاع النظام السوري العماد علي محمود عباس، اليوم الخميس، إن قوات النظام “عملت على إعادة الانتشار حفاظا على الأرواح”، مضيفا أن “العمل العسكري يتطلب في بعض الأحيان إعادة التموضع والانتشار”.

وأشار عباس في كلمة متلفزة إلى أن قوات النظام “في وضع ميداني جيد”، و”ما زالت في محيط مدينة حماة”، مؤكدا “أن ما حدث في مدينة حماة هو إجراء تكتيكي مؤقت”.

وقال إن قواته قامت “بإعادة انتشارها خارج مدينة حماة حفاظا على أرواح المدنيين”، متهما المعارضة المسلحة باستثمار “الحدث إعلاميا عبر حملة تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة هدفها نشر الفوضى”.

وقال عباس إن قواته تخوض “معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات”، مما يضطر “لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط”.

وأضاف أن “سوريا بجيشها وشعبها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية مهما اشتدت أو صعُبت”.

واتهم دولا إقليمية ودولية بالوقوف خلف المعارضة، وتقديم “الإسناد العسكري واللوجستي” لها.

وتمكنت القوات التابعة للمعارضة السورية المسلحة من السيطرة على كامل محافظة إدلب ومدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا بعد دمشق، ومناطق واسعة من ريفها، وكذلك مدينة حماة ومناطق واسعة من ريفها بعد أسبوع تقريبا من شنها هجوما عسكريا واسعا.