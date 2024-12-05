شاهد: المعارضة السورية المسلحة تعيد المؤسسات إلى الخدمة في حلب بعد السيطرة عليها

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر جهود لجنة الاستجابة الطارئة التابعة لحكومة المعارضة السورية المسلحة، في إعادة تأهيل المدن والقرى التي استعادتها المعارضة من قوات النظام.

وتظهر الصور قيام موظفي البلديات بإزالة الأنقاض الناجمة عن قصف النظام للمناطق المحررة، ورصف بعض الطرق وردم حفر في طرق أخرى لتسهيل مرور الأهالي.

وذكرت المعارضة المسلحة أن “وزارة الإدارة المحلية والخدمات بحكومة الإنقاذ” تسلمت مباني المجالس المحلية في المناطق المحررة في ريف حلب.

من جانبها قامت وزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ بنشر قواتها في ريف حلب الغربي للحفاظ على ممتلكات الأهالي والمرافق العامة، وتنظيم عمليات عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم.

كما قام العاملون بمديرية الكهرباء بإصلاح شبكات الكهرباء بمدينة حلب لضمان وصول التيار الكهربائي بصورة مستمرة.

سيدة حلبية تتحدث عن انجازات الثوار منذ دخولهم الى حلب pic.twitter.com/ftLwRFQOh1 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 5, 2024

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد، وقد دخلت الجمعة مدينة حلب، وبسطت سيطرتها السبت على محافظة إدلب.