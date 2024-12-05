شاهد: قوة خاصة إسرائيلية تعتقل جريحا فلسطينيا من مستشفى في نابلس بالضفة الغربية

اختطفت قوات إسرائيلية خاصة (مستعربون)، مساء أمس الأربعاء، مصابا فلسطينيا من داخل المستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر في المستشفى العربي لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى إحدى غرف العناية المركزة داخل المستشفى واختطفت الشاب أيمن غانم، وهو جريح كان قد أصيب إثر قصف طائرة مسيرة مركبة قرب طوباس الثلاثاء.

وأضافت أن القوات الخاصة تسللت إلى داخل المستشفى، متنكرة بزي نسائي ودكتور وشيوخ، وجرى الاعتداء على اثنين من الطاقم الطبي بالضرب، قبل اختطاف الشاب.

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال المستشفى، واعتقال جريح بداخله كان يتلقى العلاج، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية مراكز العلاج والمرضى.

وناشدت وزارة الصحة المؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف اعتداء الاحتلال على مراكز وكوادر العلاج، مطالبة بتوفير الحماية الفورية للمنظومة الصحية بكافة مكوناتها.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت أول أمس الثلاثاء مستشفى طوباس الحكومي لنحو ساعة، عقب قصف مركبة عند مدخل عقابا، أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة آخر، واعتقلت 5 من الكوادر الطبية في المستشفى، بينهم المدير العام للمستشفى، واعتدت بالضرب على رئيس قسم الطوارئ محمد غنام بالضرب المبرح، أمام المرضى والمراجعين، بعد أن سيطرت على الطابق الأول من المستشفى.

جانب من اعتقال الكوادر الطبية في مستشفى طوباس الحكومي. https://t.co/l7H2ZqDHuN pic.twitter.com/DN29Tr5gmj — شجاعية (@shejae3a) December 3, 2024

محاصرة واقتحام المستشفيات

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، أن العملية استهدفت اعتقال أيمن غانم، الذي وصفته بأنه أحد أعضاء خلية مسلحة متهمة بتنفيذ عملية أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في أغسطس/ آب الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال اغتيال أعضاء في “ذات الخلية” خلال هجوم شنه، الثلاثاء، على مركبة مدنية عند مدخل عقابا في محافظة طوباس ما أسفر عن استشهاد شخصين هما محمد سميح كامل غنام وكرم حاتم محمد أبو عرة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل “عضو رابع في ذات الخلية” في اشتباك مسلح وقع في 9 أكتوبر/ تشرين الأول بين مقاومين وجنود الجيش في منطقة الأغوار.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تعتدي فيها قوات الاحتلال على المستشفيات والكوادر الطبية، إذ في كل عدوان على المدن الفلسطينية تحاصر قوات الاحتلال المستشفيات وتعيق عمل الطواقم الطبية وتمنعها من القيام بواجبها.

وفي نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2024، تسللت قوة إسرائيلية خاصة (مستعربون) إلى داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، واغتالت 3 شبان، وهم: الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علما أن الشهيد باسل كان مصابا ويتلقى العلاج في المستشفى.

وحسب وزارة الصحة، فقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 600 هجوم على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في الضفة الغربية، بما فيها الصحة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023