شاهد: لحظة قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس

استشهد أكثر من 20 فلسطينيًّا بينهم أطفال وأصيب العشرات، جراء قصف من الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، لخان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس، التي تصنفها قوات الاحتلال بأنها “منطقة إنسانية”؛ مما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعات للنازحين ومخازن مواد غذائية في منطقة المواصي وأتت النيران على المخازن.

وأضاف في بيان، أنّ “طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تجمعات للنازحين ومخازن مواد غذائية في منطقة المواصي التي تطلق عليها إنسانية غربي خان يونس”.