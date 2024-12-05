“كلهم راحو.. كلهم راحوا”.. هذا ما فعلته قوات الاحتلال في منطقة اليرموك بقطاع غزة (شاهد)

بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة اليرموك بقطاع غزة، نقلت كاميرا الجزيرة مباشر، جانبا من مشاهد المجزرة، وتعليقات شهود العيان.

وقال أحد شهود العيان “في منطقة اليرموك، استشهدوا مش أقل من 20 واحد، أشلاء ممزقة من تحت الأنقاض، كلهم أطفال، كلهم مدنيين، لا فيهم فتح ولا حماس.. هذا اللي بيصير حرام، الشيء اللي بيصير فينا”.

وفي حالة يُرثى لها، قال أحد أقارب الضحايا باكيًا: “اللهم يرحمهم يا رب.. كلهم راحوا، كلهم راحوا، كلهم راحوا”.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، قد أعلن أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 20 شهيدًا، وسقوط عشرات الجرحى، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في مواصي خان يونس.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة للجزيرة مباشر، إن مجزرة المواصي في خان يونس ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة يزعم أنها آمنة؛ مما يكشف زيف ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في غزة.

وكانت طائرة مروحية إسرائيلية، قد قصفت خيامًا للنازحين وغرفًا من الصفيح في مواصي خان يونس؛ مما أدى إلى اندلاع النيران في المخيم وسقوط ضحايا، والتهمت النيران عددًا من الخيام وأحرقت غرفًا من الصفيح، وسارع السكان إلى محاولة إخماد النيران وإنقاذ المصابين.