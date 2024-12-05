لبنانيون يشككون في مستقبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل (فيديو)

شكك مواطنون لبنانيون في درجة التزام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع لبنان.

وقال لبنانيون استطلعت آراءهم الجزيرة مباشر إن لبنان سيلتزم من جانبه بالقرار 1701، وسيحترم وجود قوات حفظ السلام، لكن إسرائيل لن تلتزم ولن تحترم الاتفاق بدليل أنه تم خرق الاتفاق أكثر من 60 مرة حتى الآن، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حد وصفهم.

وفي لقاء لمواطن لبناني مع الجزيرة مباشر، قال “ما في شيء بيريحك نفسيا، ترتاح، صار عمري 77 سنة، عشنا 40 سنة 50 سنة حروب، ونقول بكرة بتروق ما بتروق، 60 خرق نار هاي إسرائيل عملت”.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قد أعلنت اليوم الخميس، خروقات جديدة جنوبي لبنان، حيث فجّر الجيش الإسرائيلي منازل ببلدة يارون، كما قطع الطريق بين شبعا ومحور بركة النقار بسواتر ترابية.