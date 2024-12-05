نعيم قاسم يعلن موقف حزب الله من التطورات في سوريا (فيديو)

قال حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إنه سيقف إلى جانب سوريا “لإحباط العدوان الذي ترعاه الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وقال الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في خطاب متلفز إن “المجموعات التكفيرية في سوريا (المعارضة السورية) كانت دائما أدوات لهما (الولايات المتحدة وإسرائيل) منذ سنة 2011”.

وأضاف أنه بعد “العجز في غزة وانسداد الأفق، وبعد الاتفاق على إنهاء العدوان على لبنان، وبعد فشل محاولات تحييد سوريا، يحاولون تحقيق مكتسب من خلال تخريب سوريا مجددا ومن خلال هذه المجموعات الإرهابية التي تريد أن تسقط النظام في سوريا، وتريد أن تحدث الفوضى في سوريا، وأن تنقل سوريا من الموقع المقاوم إلى الموقع الآخر المعادي والذي يخدم العدو الإسرائيلي”.

وقال قاسم إنهم “لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم رغم ما فعلوه في الأيام الماضية”، موضحا أن ما يحدث في سوريا هو “مشروع إسرائيلي توسعي خطير جدا”.

وبدأت القوات التابعة للمعارضة السورية المسلحة، قبل أسبوع تقريبا، شن هجوم واسع تمكنت خلاله من السيطرة على كامل محافظة إدلب ومدن حلب، ثاني أكبر مدن سوريا بعد دمشق.

واليوم أعلنت المعارضة المسلحة السورية سيطرتها على مدينة حماة بشكل كامل.