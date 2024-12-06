الاحتلال يقتحم مدن الضفة ويقتل فلسطينيا ويعتقل 4 آخرين (فيديو)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، ما أدى لاستشهاد أحد المواطنين وإصابة آخر واعتقال 4 آخرين.

واستشهد الشاب مصطفى أحمد مشة (23 عامًا) متأثرًا برصاصة في الرأس خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس، شمالي الضفة.

⭕️عاجل | مصادر محلية: إستشـ ـهاد الأسيـ ـر المحرر مصطفى مشة برصاص قوات الاحتـ ـلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/XU4VLXlx35 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 6, 2024

وخلال اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون، أصيب أحد الأطفال برصاص الاحتلال، أثناء مواجهات اندلعت عند مدخل المخيم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تسلمت طفلًا (16 عامًا) مصابًا بالرصاص الحي في الفخذ من عند الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، كان قد أصيب قرب مخيم الجلزون، ونقلته إلى المستشفى.

وفي طولكرم اعتقل الاحتلال، 4 فلسطينيين من بلدة عنيتا شرقي المدينة، وذلك بعد مداهمة منازلهم.

واقتحمت آليات الاحتلال بلدتي دير الغصون وعتيل شمال طولكرم، وجابت الشوارع الرئيسة وسط إطلاق للقنابل الضوئية في سماء المنطقة.

#متابعة | قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة شبان خلال اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم. الشبان الذين تم اعتقالهم هم:

1. محمد طارق ملحم

2. طارق محمد أعرج

3. مجد أسعد فقهاء

4. بنان منتصر أبو دقر pic.twitter.com/SVdTXlj4ZY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 6, 2024

وشهدت مدينة جنين، مساء أمس الخميس، اشتباكات عنيفة بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين على خلفية اعتقال مقاوم من مخيم جنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن كتيبة جنين استحوذت على مركبتين تابعتين لأجهزة أمن السلطة من مقر المخابرات العامة في حي الجابريات بمحيط المخيم، مؤكدة أن العملية جاءت احتجاجًا على اعتقال المقاوم إبراهيم الطوباسي.

من جانبه، قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني أنور رجب، إن “مجموعة قامت بإطلاق النار على مقرات الأجهزة الأمنية، وتمكنوا من السطو على مركبتين إحداهما تعود للارتباط العسكري والأخرى لوزارة الزراعة”، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما اقتحم الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس، وألقى العديد من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، واحتجز عددًا من الفلسطينيين.

وتأتي اقتحامات الضفة الغربية والقدس، بالتوازي مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي خلّف حتى الآن 44 ألفًا و580 شهيدًا وأكثر من 105 آلاف مصاب، غالبتيهم من النساء والأطفال.