السويداء.. فصائل محلية تسيطر على مقر الشرطة وتحرر المعتقلين من السجن المركزي (فيديو)

قالت فصائل معارضة محلية في السويداء، اليوم الجمعة، إن أفراد شرطة تابعين للنظام السوري انسحبوا من مبنى قيادة الشرطة في المدينة.

وأوضحت الفصائل أنها هاجمت قوات النظام في حاجز شهبا شمالي مدينة السويداء، كما تدور اشتباكات في محيط مبنى أمن الدولة.

وأظهرت مقاطع مصورة، حصلت عليها الجزيرة مباشر، لحظة سيطرة الفصائل المسلحة على “مبنى مقر قيادة الشرطة بالمدينة” وتحطيمهم لمكتب قائد الشرطة، إضافة إلى الاستيلاء على إحدى دبابات جيش النظام السوري.

كما أظهرت مشاهد أخرى لحظة تحرير جميع السجناء من سجن السويداء المركزي.

وتناقلت مواقع إعلامية محلية بيانا صادرا عن غرفة عمليات “معركة الحسم” التي أعلنت عنها فصائل عسكرية في السويداء، أمهلت فيه قوات النظام والأفرع الأمنية لإخلاء مواقعها من دون مقاومة.

وأفادت مصادر محلية بأن ممثلي الفصائل عقدوا اجتماعا مع وفد للنظام في السويداء.

وأضافت أن الفصائل طلبت انسحاب جيش النظام السوري من المحافظة كلها دون اشتباكات.

تجدر الإشارة إلى أن الفصائل المسلحة في السويداء غير مرتبطة بشكل مباشر ببقية الفصائل المسلحة المعارضة للنظام السوري.

وتشهد السويداء مظاهرات مناهضة للنظام منذ أكثر من عام، يُرفع خلالها علم الثورة.

وفي 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وجيش النظام السوري في الريف الغربي لمحافظة حلب شمالي البلاد.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 من نوفمبر، ومحافظة إدلب كلها شمال غربي البلاد.

وأمس الخميس، طردت الفصائل جيش النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.