“باع الأرض وباع العرض وجاب الاستعمار”.. مظاهرات ضد نظام بشار الأسد في السويداء (فيديو)

انطلقت مظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، في مدينة السويداء جنوبي سوريا، تطالب برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وردد المتظاهرون في ساحة الكرامة هتافات “باع الأرض وباع العرض وجاب الاستعمار”، كما رفعوا أعلام الثورة السورية، داعمين لها ولتحركات الفصائل المعارضة المسلحة في شمال البلاد.

ومزق متظاهرون صورة لبشار الأسد أعلى مبنى الثقافة في السويداء.

وتشهد السويداء ذات الأغلبية الدرزية، التي تقع في منطقة تحت سيطرة النظام السوري، مظاهرات مناهضة للنظام منذ أغسطس/آب 2023.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، شنت المعارضة السورية المسلحة عملية “ردع العدوان” وسيطروا على العديد من المدن والبلدات التي كانت تحت سيطرة النظام، عبر اشتباكات تارة، وتارة بانسحاب مباشر من قوات النظام، وتمكنت المعارضة من السيطرة على مدينتي حلب وحماة بالكامل.