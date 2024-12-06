جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في كتائب القسام

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتيال نضال النجار الذي قال إنه “مسؤول وحدة الدفاع الجوي في كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته والشاباك “قضيا بعملية مشتركة بمدينة غزة، في 3 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على نضال النجار المسؤول عن وحدة الدفاع الجوي لحماس في القطاع”.

وادعى أن النجار كان من مخططي الاقتحام الجوي نحو مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن قادة العمليات الهجومية ضد إسرائيل خلال الحرب، وخاصة ضد القوات العاملة وسط قطاع غزة.

وفي 7 من أكتوبر 2023، هاجمت كتائب القسام 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين.

وحتى الآن، لم تعلّق حماس على بيان جيش الاحتلال بشان مزاعم اغتيال النجار.