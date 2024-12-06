حماس: مصادرة 24 ألف دونم بالضفة يؤكد الخطة الإسرائيلية

قالت حركة “حماس“، اليوم الجمعة، إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرار مصادرة 24 ألف دونم من الضفة الغربية يؤكد مضيه في تنفيذ خطة حكومته “الفاشية” لبسط السيطرة على كامل الضفة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.

واعتبرت حماس، في بيان، أن إعلان سموتريتش يؤكد أيضًا بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية من ناحية أخرى.

وأكدت الحركة أن هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة، والتي يرافقها تزايد جرائم واعتداءات المستوطنين على قرى ومدن الضفة، ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل.

كما أكدت الحركة أن ثبات الشعب الفلسطيني سيفشل مخطط الضم والتهجير الإسرائيلي “مهما كلف ذلك من تضحيات”، مؤكدة أن الضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة وجزء أصيل من الدولة الفلسطينية.

أكبر عملية مصادرة منذ أوسلو

وأمس الخميس، أفادت القناة “14” الإسرائيلية، أن سموتريتش أعلن مصادرة 24 ألف دونم (الدونم=1000 متر مربع) من أراضي الضفة الغربية وضمها باعتبارها “أراضي دولة”، بهدف توسيع المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة اعتُبرت من أكبر عمليات المصادرة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993.

ووفق القناة، فإن هذا القرار يمثل نحو نصف إجمالي الأراضي التي تم الإعلان عنها أراضي دولة من قبل، منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، حيث لم تتجاوز المساحات المصادرة 50 ألف دونم حتى العام 2022.

ووفقًا للقانون الدولي، تُعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية، وفي يوليو/تموز الماضي، أكدت محكمة العدل الدولية أن للفلسطينيين حقًا في تقرير المصير، وأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترقى إلى ضم غير قانوني للأراضي.