ابن خال بشار الأسد يقر بـ”خلل كبير” ويعد بتسليم مبالغ طائلة لهذا الشخص (فيديو)

ظهر رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد ورجل الأعمال المقرب من النظام، في تسجيل مصور نشره عبر وسائل التواصل، معترفًا بوجود “خلل كبير” وما وصفه بـ”تقصير وأخطاء”.

وفي رسالته، التي تأتي مع اتساع سيطرة المعارضة السورية على أراض واسعة من سوريا أبرزها إدلب وحلب وحماة وأجزاء من حمص، دعا مخلوف المواطنين القادرين على حمل السلاح للانضمام إلى صفوف القوات الموالية للنظام لمواجهة المعارضة المسلحة.

وكشف مخلوف عن وجود خلافات داخلية بين الموالين للنظام، داعيًا إلى تجاوزها في الوقت الراهن. وأكد أن “الوقت الحالي ليس للنقاش”، في محاولة واضحة لحشد الدعم للنظام في مواجهة المعارضة.

وتعهد مخلوف بتقديم 50 مليار ليرة سورية (3.8 ملايين دولار) لدعم القوات الموالية للنظام في ريف حماة، حيث تدور معارك عنيفة.

وأعلن نيته تسليم هذه الأموال إلى اللواء سهيل الحسن، المعروف بـ”النمر”، والذي يُعَد من أبرز القادة العسكريين في النظام السوري.

يأتي هذا الظهور بينما تتصاعد الأزمة السورية، وتواجه قوات النظام صعوبات في السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.

واختتم مخلوف ظهوره بطلب “المغفرة” عمّا وصفه بالتقصير.

يُذكر أنه منذ 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض فصائل المعارضة المسلحة اشتباكات مع قوات النظام بمناطق عدة في البلاد، وفي 29 من نوفمبر دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وبعد إتمام السيطرة على حلب وإدلب، سيطرت المعارضة الخميس على مدينة حماة عقب اشتباكات عنيفة مع النظام.