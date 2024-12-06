شاهد: لحظة إفراج الاحتلال عن ليان ناصر وليان كايد من سجن الدامون

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن المعتقلتين ليان ناصر، وليان كايد، بعد اعتقال إداري استمر لمدة 8 أشهر.

ووثق المصور الفلسطيني محمد عابد، لحظة الإفراج عنهما، التي تضمنت مشاهد مؤثرة للحظة التقاء الأسيرتين بذويهم خارج السجن.

واعتقلت قوات الاحتلال في إبريل/نيسان الماضي الطالبة الجامعية ليان ناصر (24 عاما)، خلال اقتحام بلدة بيرزيت شمال رام الله، وهي المرة الثانية التي يتم اعتقالها فيها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إنه بعد الإفراج عن المعتقلتين لا يزال سجن “الدامون” به 89 معتقلة حتى الآن، من بينهن 4 معتقلات من قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا المعطى لا يشمل المعتقلات كافة من غزة المحتجزات في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وبموازاة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة واعتقال الآلاف من الفلسطينيين.