شاهد: لقاء مؤثر لعائلة تجتمع مرة أخرى بعد النزوح من بيت لاهيا

وثّق المصور أسامة العشي، مشهدًا مؤثرًا للقاء عائلة مع ذويها الذين نزحوا من بلدة بيت لاهيا تحت القصف، إلى مدينة غزة شمالي القطاع، بعد إجبارهم على النزوح وترك منازلهم.

وأظهر المشهد لقاء العائلة ببقية أفرادها وسط أجواء من السعادة بهذا اللقاء والبكاء فرحًا وترديد كلمات الشكر لله، بعد شهرين من الانتظار والقلق.

وعبّرت سيدة عن فرحتها بلقاء ذويها بالقول “الحمد لله إنكم أجيتوا، خلص احنا هلقيت بخير الحمد لله”.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتياحًا بريًا جديدًا لشمال القطاع، بالتوازي مع قصف جوي كثيف طال العديد من مناطق الشمال، ما أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف، فيما هجر قسريًا العديد من أهالي جباليا وبيت لاهيا.