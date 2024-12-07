الاحتلال يفرج عن 18 اعتقلهم من غزة ولقطات ترصد لحظة وصولهم إلى خان يونس (فيديو)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 18 فلسطينيا من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول الأسرى بعدما أُفرج عنهم إلى المستشفى الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصَر.

👈فيديو

الاحتلال يفرج عن عدد من الأسرى وصلوا الى مستشفى الأوروبي بخانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/98eymM6D43 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 7, 2024

مصاب في ساقه اليسرى

وتم نقل الأسرى المحررين الـ18 إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، لفحص حالتهم الصحية بعد الإفراج عنهم من نقطة موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب شرق رفح.

وأظهر مقطع “فيديو” للأسرى المفرج عنهم -أحد الأسرى وهو مصاب في ساقه اليسرى– فيما بدا وهو يمشي بصعوبة، وتم نقله لتلقي العلاج فورا.

عانوا من تردي الأوضاع الصحية

وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، سراح عشرات المعتقلين على دفعات متباعدة، غالبيتهم عانوا من تردي أوضاعهم الصحية.

ومنذ أن بدأت العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر 2023، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يفرج عن 18 أسيراً من سكان شمال غزة كان الاحتلال قد أسرهم خلال العملية العسكرية المستمرة في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ووصلوا إلى مستشفى الأوروبى لتلقى العلاج. pic.twitter.com/ZwZN99OzcO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 7, 2024

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في أوقات سابقة عن عدد ضئيل من الأسرى، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

ووفقًا لشهادات المفرج عنهم سابقا، تعرض المعتقلون لـ”ضرب وتعذيب وإهانات واستجواب من جيش الاحتلال طوال فترة الاعتقال”.