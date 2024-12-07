سياسة|قطاع غزة

الاحتلال يفرج عن 18 اعتقلهم من غزة ولقطات ترصد لحظة وصولهم إلى خان يونس (فيديو)

حالة صحية متردية

وصول أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى مستشفى جنوب غزة (مواقع التواصل)
7/12/2024-|آخر تحديث: 7/12/202404:58 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 18 فلسطينيا من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول الأسرى بعدما أُفرج عنهم إلى المستشفى الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصَر.

مصاب في ساقه اليسرى

وتم نقل الأسرى المحررين الـ18 إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، لفحص حالتهم الصحية بعد الإفراج عنهم من نقطة موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب شرق رفح.

وأظهر مقطع “فيديو” للأسرى المفرج عنهم -أحد الأسرى وهو مصاب في ساقه اليسرى– فيما بدا وهو يمشي بصعوبة، وتم نقله لتلقي العلاج فورا.

عانوا من تردي الأوضاع الصحية

وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، سراح عشرات المعتقلين على دفعات متباعدة، غالبيتهم عانوا من تردي أوضاعهم الصحية.

ومنذ أن بدأت العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر 2023، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في أوقات سابقة عن عدد ضئيل من الأسرى، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

ووفقًا لشهادات المفرج عنهم سابقا، تعرض المعتقلون لـ”ضرب وتعذيب وإهانات واستجواب من جيش الاحتلال طوال فترة الاعتقال”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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