أول تعليق من ترامب على التطورات في سوريا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم السبت، إن على الولايات المتحدة ألا تتدخل في التطورات التي تحدث في سوريا.

وهذا هو أول تعليق من الرئيس المنتخب على التطورات الأخيرة في سوريا.

ومن المقرَّر أن يتولى ترامب مهام منصبه في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذه ليست معركتنا. دعها تستمر. لا تتدخلوا!”.

وأشار إلى أنه يبدو أن انشغال روسيا بحرب أوكرانيا جعلها غير قادرة على وقف تقدم قوات المعارضة السورية نحو العاصمة دمشق.

كما هاجم ترامب سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما في سوريا.

وفي 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شنت قوات المعارضة السورية هجومًا واسعًا ومباغتًا ضد قوات النظام، وتمكنت من السيطرة على مدينتي حلب وحماة وعدد من المدن الأصغر ومناطق واسعة من البلاد، قبل أن تبدأ في تطويق العاصمة دمشق من الجنوب والشمال.