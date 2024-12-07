اللحظات الأولى بعد إصابة عسكريَّين إسرائيليَّين جراء عملية دهس جنوبي الضفة الغربية (فيديو)

أصيب عسكريان إسرائيليان، اليوم السبت، أحدهما بجروح خطرة إثر عملية دهس قرب منطقة مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) إن إسرائيليَّين أصيبا في حادث دهس بمنطقة الفوار قرب مدينة الخليل، أحدهما وُصفت حالته بأنها خطرة، والآخر إصابته طفيفة، وأشارت إلى أن إسرائيليَّين آخرَين أصيبا بالذعر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملية دهس وقعت في منطقة الفوار جنوبي الضفة الغربية، حيث لاذ المُنفذ بالفرار، بينما تقوم القوات بملاحقته.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من المرور مشيا عند مدخل مخيم الفوار، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام اتجاه المواطنين، مما تسبَّب في إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة دورا جنوب غرب مدينة الخليل، بعد وقت قصير من وقوع عملية الدهس على مدخلها الشرقي.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء وسط البلدة ودهمت أحد المنازل، كما أغلقت مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية والحواجز العسكرية والمكعبات الأسمنتية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية الطرق الرئيسية لمدينة الخليل؛ فرش الهوى والفحص ورأس الجورة وجسري حلحول وبيت كاحل، وبني نعيم وإذنا وبيت عينون وسعير وترقوميا وبيت عوا ودير سامت ودورا ويطا والسموع والظاهرية، ومخيمي الفوار والعروب.