المعارضة السورية تعلن الاقتراب من دمشق وسط انسحابات متوالية لقوات النظام (فيديو)

السيطرة على أكبر القطع العسكرية عند بوابة دمشق

تستعد المعارضة السورية المسلحة لمواصلة تقدمهم الخاطف، اليوم السبت، بعد وصولهم إلى مشارف العاصمة دمشق وبدء التقدم إلى مدينة حمص بوسط البلاد، في حين تتوالى انسحابات قوات نظام بشار الأسد من مناطق عدة.

وأظهرت لقطات متداولة لحظة انسحاب جنود النظام من بلدات عرطوز وزاكية في ريف دمشق الجنوبي، كما أظهرت لقطات متداولة السيطرة على بلدة الديرخبية من جنود النظام في ريف دمشق الغربي.

وقال المقدم حسن عبد الغني القيادي في إدارة العمليات العسكرية عبر حسابه على منصة إكس “بدأت قواتنا تنفيذ المرحلة الأخيرة بتطويق العاصمة دمشق”.

بدأت قواتنا تنفيذ المرحلة الأخيرة بتطويق العاصمة دمشق.#إدارة_العمليات_العسكرية #ردع_العدوان — حسن عبد الغني (@hasanabdalgany) December 7, 2024

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن مناطق ومدن وقرى وثكنات عسكرية عدة باتت خارج سيطرة النظام السوري في ريف دمشق.

ونشر متداولون صورًا لما قالوا إنها لموقع أخلاه جيش النظام السوري في بلدة كناكر جنوب غربي العاصمة دمشق، وسيطرت عليه المعارضة المسلحة.

عاجل |

انسحاب قوات النظام مشياً من عرطوز غرب مطار المزة العسكري بدمشق .. قرررررربت 😎 pic.twitter.com/jrlUiIEEhD — موسى العمر (@MousaAlomar) December 7, 2024

السيطرة على أكبر القطع العسكرية عند بوابة دمشق

وأضاف مراسل الجزيرة مباشر أن المعارضة السورية المسلحة أعلنت السيطرة على اللواء 121 أكبر القطع العسكرية الموجود على بوابة دمشق في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي.

كما أظهرت مقاطع مصورة لإطلاق سراح المعتقلين من سجن سعسع فرع 221 بريف دمشق.

تقدّم في حمص

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر ببدء تقدّم قوات المعارضة السورية إلى مدينة حمص ودخول بعض القرى الموالية للنظام في الريف الشمالي لحمص.

من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية، إن “الأصوات التي سمعت في بعض مناطق ريف دمشق الجنوبي هي لاستهدافات ورمايات بعيدة المدى على تجمعات (الإرهابيين) في درعا”.

وكانت فصائل المعارضة قد بسطت اليوم السبت، سيطرتها على كامل محافظة السويداء جنوبي سوريا.