المعارضة السورية تبدأ “تطويق دمشق” وتتقدم في حمص وسط انسحابات متوالية لقوات النظام (فيديو)

السيطرة على أكبر القطع العسكرية عند بوابة دمشق

تستعد المعارضة السورية المسلحة لمواصلة تقدمها الخاطف، اليوم السبت، بعد وصولها إلى مشارف العاصمة دمشق وبدء التقدم إلى مدينة حمص وسط البلاد، في حين تتوالى انسحابات قوات نظام بشار الأسد من مناطق عدة.

وأظهرت لقطات متداولة لحظة انسحاب جنود النظام من بلدات عرطوز وزاكية في ريف دمشق الجنوبي، كما أظهرت لقطات متداولة السيطرة على بلدة الديرخبية من جنود النظام في ريف دمشق الغربي.

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“تطويق دمشق”

وقال المقدم حسن عبد الغني القيادي في إدارة العمليات العسكرية عبر حسابه على منصة “إكس”، “بدأت قواتنا تنفيذ المرحلة الأخيرة بتطويق العاصمة دمشق”.

بدأت قواتنا تنفيذ المرحلة الأخيرة بتطويق العاصمة دمشق.#إدارة_العمليات_العسكرية #ردع_العدوان — حسن عبد الغني (@hasanabdalgany) December 7, 2024

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن مناطق ومدنًا وقرى وثكنات عسكرية عدة باتت خارج سيطرة النظام السوري في ريف دمشق.

ونشر متداولون صورًا لما قالوا إنها لموقع أخلاه جيش النظام السوري في بلدة كناكر جنوب غربي العاصمة دمشق، وسيطرت عليه المعارضة المسلحة.

عاجل |

انسحاب قوات النظام مشياً من عرطوز غرب مطار المزة العسكري بدمشق .. قرررررربت 😎 pic.twitter.com/jrlUiIEEhD — موسى العمر (@MousaAlomar) December 7, 2024

السيطرة على أكبر القطع العسكرية عند بوابة دمشق

وأضاف مراسل الجزيرة مباشر أن المعارضة السورية المسلحة أعلنت السيطرة على اللواء 121 أكبر القطع العسكرية الموجود على بوابة دمشق في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي.

كما أظهرت مقاطع مصورة لإطلاق سراح المعتقلين من سجن سعسع فرع 221 في ريف دمشق.

إسقاط تمثال حافظ الأسد

وأظهرت لقطات متداولة إسقاط تمثال الرئيس الراحل حافظ الأسد وسط مدينة جرمانا بريف دمشق.

المعارضة تتقدّم في حمص

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر ببدء تقدّم قوات المعارضة السورية إلى مدينة حمص، ودخول بعض القرى الموالية للنظام في الريف الشمالي لحمص.

وقالت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية المسلحة، إنها سيطرت على قرى المشرفة وعيدون وتلول الحمر والجمالة وعز الدين والزيتونة والحمرات والحميس وسعن الأسود وعين حسين وتسنين وكيسين، شمال شرق حمص، وذلك بعد اشتباكات مع قوات النظام، ضمن عملية “ردع العدوان” التي بدأت يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المقدم حسن عبد الغني القيادي بالمعارضة السورية المسلحة “بدأت قواتنا الرابضة خلف خطوط العدو في تنفيذ عملياتها النوعية داخل مدينة حمص، بالتزامن مع هجوم واسع لقواتنا من عدة محاور”.

وكانت فصائل المعارضة قد بسطت، اليوم السبت، سيطرتها على كامل محافظة السويداء جنوبي سوريا.