تخفّت في زي مسلمة محجبة.. هذا ما كشفته صحفية أمريكية من داخل مؤتمر عن فلسطين (شاهد)

تخفّت الصحفية الأمريكية، أوليفيا رينغولد، التي تعمل لمنصة “فري برس” في زي فتاة مسلمة محجبة، لحضور مؤتمر عن فلسطين في شيكاغو، في محاولة منها لكشف معلومات عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكيف يتم حشد الطلاب المسلمين في أمريكا خلف القضية الفلسطينية.

وجاء في “الفيديو” الذي نشرته أوليفيا “أنا موجودة في مؤتمر فلسطين، الذي يُعقد في شيكاغو، وتنظمه منظمة (مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين)، التي تواجه حاليًا تحقيقًا من الكونغرس بسبب علاقاتها المزعومة مع حماس، لكن لا أحد هنا يتحدث عن حماس، كل ما يتحدثون عنه هو إسرائيل”.

وعن تخفّيها ومشاركتها السرّية في المؤتمر قالت أوليفيا “أنا أهمس، وأقوم بتغطية شعري، لأن الجمهور هنا شديد الملاحظة”.

أما عن الأسرار الخطرة التي كشفتها الصحفية الأمريكية، فقالت “إن كل شيء في المؤتمر كان على شكل البطيخ”، في إشارة إلى أن كل الأنشطة الاجتماعية والبرامج التعليمية للأطفال والمراهقين، ولطلاب الجامعات كانت ترفيهية وتعريفية بالقضية الفلسطينية، وأنه لا وجود لأي حديث عن (حماس).

At the largest gathering for Palestine in the U.S., college students are taught how to take the anti-Israel movement to the next level.@Olivia_Reingold was there.

Read “How to ‘Make Your Campus Palestinian’” in The Free Press: https://t.co/wDFhmRxHoG pic.twitter.com/PMU1wXMOGp

— The Free Press (@TheFP) December 4, 2024