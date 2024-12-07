تقدم سريع في السويداء.. المعارضة السورية على تخوم حمص وقوات النظام تنسحب من دير الزور (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن فصائل محلية أعلنت سيطرتها على السويداء، ما عدا مطار خلخلة شمالي المحافظة الواقعة جنوبي سوريا.

يأتي ذلك في حين أعلنت قوات المعارضة السورية أنها تقدمت إلى مشارف مدينة حمص في وسط البلاد، وهي مفترق طرق رئيس بين العاصمة وساحل البحر الأبيض المتوسط.

على تخوم حمص

وقالت المعارضة في بيان عبر “تلغرام”، “حررت قواتنا آخر قرية على تخوم مدينة حمص، وباتت على أسوارها، ومن هنا نوجه النداء الأخير لقوات النظام فهذه فرصتكم للانشقاق”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بانسحاب قوات النظام السوري من مدينتي القريتين والفرقلس ومناطق أُخرى شرق حمص، وتتجه إلى العاصمة دمشق”، وأظهرت لقطات مصوّرة انسحاب القوات من “القريتين”.

وقالت مصادر سورية لوكالة “رويترز” إن تحالفا تدعمه الولايات المتحدة ويقوده مقاتلون أكراد سوريون سيطر على دير الزور موطئ القدم الرئيس للحكومة في الصحراء الشرقية الشاسعة، أمس الجمعة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن “جيش سوريا الحرة” المدعوم أمريكيًا سيطر على جبل غراب الاستراتيجي في ريف حمص الشرقي.

كما أفاد المراسل بانسحاب قوات النظام من بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة جنوبي البلاد.

إطلاق سراح معتقلين في دير الزور

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن النظام السوري سحب قواته من مدينة الميادين جنوبي دير الزور باتجاه دمشق.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة خروج مئات المعتقلين من سجن دير الزور المركزي بعد انسحاب قوات النظام من المدينة لصالح ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية”.

واستولت قوات المعارضة على حلب وحماة في الشمال الغربي ووسط البلاد في وقت سابق.

“هذه العملية حطمت العدو”

ومن شأن السيطرة على حمص أن تعزز سلسلة من المواقع القوية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة من حلب على الحدود التركية في الشمال إلى درعا على الحدود الأردنية في الجنوب.

ومن شأن السيطرة على حمص أيضا أن تزيد من فرص المعارضة في عزل معقل نظام الأسد في دمشق، مع القدرة على قطع الطريق شمال غرب العاصمة إلى البحر.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن طهران، التي ركزت على التوترات مع عدوتها اللدود إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة، بدأت في إجلاء مسؤوليها وأفرادها العسكريين من سوريا، أمس الجمعة.

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” نُشرت أمس الجمعة، تعهد زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني بأن تتمكن قوات المعارضة من إنهاء حكم الأسد، وقال في إشارة إلى الهجوم الخاطف الذي شنته قوات المعارضة “هذه العملية حطمت العدو”.