الاحتلال يقتل شابا بزعم “إطلاق ألعاب نارية” قرب حاجز عسكري شمالي القدس (فيديو)

استشهد الشاب الفلسطيني (طارق غزاونة) من بلدة الرام، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بعد أن أطلق الاحتلال الرصاص الحي عليه بشكل مباشر.

وأطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، الرصاص على الشاب، وتركته ينزف عند حاجز قلنديا العسكري، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وأغلقت الحاجز.

شهيد حاجز قلنديا

وأفادت وزارة الصحة، بوصول الشهيد طارق أمجد موسى غزاونة (27 عامًا) شهيد حاجز قلنديا، إلى مجمع فلسطين الطبي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، قولها إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري، أطلقت الرصاص الحي تجاه مواطن بشكل مباشر، وأجبرت مركبات المواطنين على الوقوف عند الحاجز ثم أغلقته.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها استلمت شهيدا في العشرينيات من العمر على حاجز قلنديا، ونقلته إلى المستشفى، بعد أن كان الاحتلال رفض في البداية تسليم الشاب وتركه ينزف على الأرض.

الشهيد طارق غزاونة الذي ارتقى برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا صباح اليوم pic.twitter.com/xY1ZUAOdGy — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) December 7, 2024

ادعاءات الاحتلال

من جانبها ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بأن الشهيد “أطلق ألعابا نارية على قوات متمركزة في الحاجز”، الذي يصل بين رام الله والقدس.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن شخصًا وصل إلى معبر قلنديا وأطلق الألعاب النارية بشكل مباشر على القوات العاملة هناك” على حد زعمها.

شهداء الاعتداءات الإسرائيلية

وقالت إن حارس أمن كان يعمل في مكان الحادث “شعر بالخطر وأطلق النار” حسب ما ادعت وأشارت إلى أنه تم استدعاء قوات كبيرة من منطقة القدس وشرطة حرس الحدود بالقدس إلى مكان الحادث.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا باعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 808.