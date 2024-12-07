63 شهيدا وعشرات الجرحى في غزة.. ومجزرة مروعة في النصيرات (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في غزة بارتفاع عدد الشهداء، الجمعة، إلى 63 شهيدا، موزعين على مختلف مناطق القطاع.

وقال المراسل محمد وشاح إن طائرات حربية إسرائيلية من طراز إف-16 استهدفت منزل عائلة النادي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة نحو الساعة التاسعة والنصف مساء.

وأدى القصف إلى تدمير مربع سكني كامل، مما أسفر عن استشهاد 18 شخصا على الأقل من سكان المنزل والمنازل المجاورة.

أماكن الاستهداف

وأشار المراسل إلى أن الاستهداف امتد إلى غرب مخيم النصيرات، حيث قُصفت منطقة تؤوي نازحين بقذيفة مدفعية، مما أدى إلى استشهاد فتاة وإصابة العشرات.

كما استُهدف مسجد النور في مخيم البريج المجاور، مما تسبب في إصابات بالمنازل المحيطة. وفي مخيم المغازي، أكد المراسل استشهاد شخصين نُقلا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف تجمعين للمواطنين بقطاع غزة.

وتم إخراج جثتي شهيدين بالقرب من منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح، وشهيد آخر في محيط مسجد حمزة بخربة العدس شمالي رفح. كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

مستشفى كمال عدوان

وأضاف مراسلنا أن الاحتلال الإسرائيلي واصل عملياته في شمالي القطاع، حيث اقتحم مستشفى كمال عدوان للمرة الرابعة، واعتقل مرضى وأطباء وكوادر طبية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن “جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان في شمالي القطاع، وقام بإفراغه من المرضى ومرافقيهم، واقتاد عددا من الفلسطينيين إلى جهة مجهولة بعد اعتقالهم، والدبابات والمدرعات داخل المستشفى وفي محيطه”.

وأكد مدير المستشفى حسام أبو صفية أنه “لم يبق أي جرّاحين” في المستشفى الواقع بمدينة بيت لاهيا شمال غزة، وهو من المؤسسات الاستشفائية المعدودة التي لا تزال تعمل في القطاع.

وتعرضت المستشفيات في غزة لهجمات عدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

الوضع الإنساني في غزة

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أوضح مراسل الجزيرة مباشر أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع، الجمعة، بلغ 36 شاحنة فقط مقارنة بـ250 شاحنة كانت تدخل في الوضع الطبيعي، مشيرا إلى تعرُّض بعض الشاحنات للسرقة.

وأشار إلى نقص حاد في الدقيق، حيث تقوم الأونروا بتوزيع كيس طحين واحد فقط لكل عائلة، مما دفع السكان إلى استخدام الأرز بديلا.