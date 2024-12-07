رئيس الائتلاف السوري: المعارضة تقترب من دمشق وعلى بشار الأسد التنحي (فيديو)

قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة إن قوات النظام تنهار بشكل متسارع أمام إرادة الشعب وقوات المعارضة، مشيرًا إلى أن المعارضة المسلحة تقترب من أبواب دمشق، وأن مرحلة حكم بشار الأسد ستنتهي قريبًا.

وأضاف البحرة في تصريحات لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الجمعة، أن القوى الشعبية المحلية في المحافظات السورية بدأت بالتحرك ضد النظام مع بدء العملية العسكرية للمعارضة، مطالبًا الأسد بالتنحي وتجنيب البلاد المزيد من الدمار وسفك الدماء.

رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية للجزيرة مباشر: هذا ما تريده المعارضة السورية pic.twitter.com/S9sHHkrWWZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2024

وأكد رئيس الائتلاف السوري أن المعارضة تسعى إلى انتقال سياسي سلس و”تحرير” الأراضي السورية من نفوذ “المليشيات”.

وشدَّد على أن هدف المعارضة ليس الثأر أو الانتقام، بل بناء مستقبل سوريا على أساس الشراكة المجتمعية، مشيرًا إلى أن المعارضة تهدف إلى بناء جمهورية سورية جديدة تقوم على التآخي واحترام حقوق الإنسان.

ونفى رئيس الائتلاف السوري وجود أي نية لدى أي طرف لتقسيم البلاد.

وفي 27 من نوفمبر/تشرين الثاني، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة في الريف الغربي لحلب، وسيطرت الفصائل على مركز حلب في 30 من نوفمبر ومعظم إدلب.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام من حماة. والجمعة، تقدمت الفصائل في حمص الاستراتيجية على طريق دمشق.

والجمعة، أعلنت إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية أن “مدينة درعا كلها أصبحت محررة من قبضة النظام السوري”.