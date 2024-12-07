رئيس وزراء قطر: تخوفات من حرب أهلية في سوريا وزخم جديد بـ”مفاوضات غزة” (فيديو)

حذر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، من نشوب حرب أهلية في سوريا تهدد وحدة البلاد في حال لم يتم التوصل لحل سياسي.

وأشار رئيس الوزراء القطري في ندوة على هامش منتدى الدوحة الذي افتتح اليوم، إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد لم ينتهز فرصة الهدوء خلال السنوات الماضية ليبدأ تصحيح علاقته بشعبه.

وكان وزير الخارجية القطري قد بحث مع نظرائه من تركيا والأردن وإيران آخر التطورات في سوريا، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

الزخم يعود إلى مفاوضات غزة

وتطرق الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الأوضاع في قطاع غزة، وأكد أن قطر قد عادت إلى المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بعد أن رأت زخما جديدا.

وقال “نأمل أن نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن”، مؤكدًا “دورنا ضمان استقرار المنطقة عبر التفاعل مع كل الأطراف وفض النزاعات سلميا”.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في #غزة في أقرب وقت ممكن و عدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة بعد أن رأينا زخما جديدا#الجزيرة_مباشر #قطر pic.twitter.com/cbslqVAPCn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2024

أبرز تصريحات رئيس الوزراء القطري:

سرعة تقدم المعارضة في سوريا مفاجئ ونخشى من عودة دائرة العنف الداخلية والحرب الأهلية.

لم نلاحظ أي تحرك جدي من بشار الأسد بشأن تصحيح العلاقة مع الشعب السوري.

دورنا ضمان استقرار المنطقة عبر التفاعل مع كل الأطراف وفض النزاعات سلميا.

نتعاون مع إدارة ترامب القادمة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

عدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة بعد أن رأينا زخما جديدا.

نأمل أن نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن.

لاحظنا تراجع زخم المفاوضات بشأن غزة قبل الانتخابات الأمريكية.

المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في غزة مرت بكثير من التقلبات منذ بداية الحرب.

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: المفاوضات مرت بكثير من التقلبات منذ بدء الحرب على غزة #تلفزيون_قطر | #منتدى_الدوحة 2024 pic.twitter.com/8N3atfDFt5 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 7, 2024

حذرنا الجميع من أن الوضع في قطاع غزة سيتمدد وسيكون له عواقب على المنطقة بأكملها.

الإدارة الأمريكية تتفهم موقفنا بشأن التعامل مع (حماس) بأنه ليس من المتوقع أن نفرض حلولا عليها.

مع استمرار المأساة الإنسانية في غزة وامتداد تداعياتها في لبنان وسوريا يجب علينا وضع حد فوري لها.

ما يحدث في غزة يمثل مأساة إنسانية غير مسبوقة وستكون لها تداعيات خطيرة تهدد المنطقة كلها.

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: حذرنا دائما أن ما يحدث في غزة سيمتد ليؤثر على دول أخرى#تلفزيون_قطر | #منتدى_الدوحة 2024 pic.twitter.com/5NmonQGko2 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 7, 2024

تجربة الهدنة التي تحققت أثبتت إمكانية نجاح العمل الدبلوماسي.

لا بد من تطبيق القانون الدولي على جميع النزاعات.

قطر منصة للجمع بين الأطراف المختلفة والحرص على مشاركتهم وتفاعلهم.

التهديد الأساسي الذي نواجهه في الشرق الأوسط أمني ولم نستطع إيجاد حل له حتى الآن.