سرايا القدس تستهدف حافلة وتفجّر آليات إسرائيلية بالضفة.. وكتائب المجاهدين توقع قوة عسكرية في كمين (فيديو)

نشرت فصائل من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، مشاهد من العمليات التي نفذتها ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعرضت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مقطعا مصورا لتفجير عبوة ناسفة في قوة من جيش الاحتلال بعد إيقاعها في كمين محكم بمخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

كما عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطعا مصورا لاستهداف مقاتليها في كتيبة طولكرم جنود الاحتلال وآلياته في مخيمي نور شمس وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

ويتضمن المقطع استهداف عدد من الجرافات والآليات الخاصة بقوات الاحتلال بالعبوات الناسفة والاشتباك مع جنوده.

كما يُظهر المقطع لقطات لسحب جيش الاحتلال إحدى جرافاته المعطوبة.

من جهة أخرى، أصيب عسكريان من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إثر عملية دهس قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إصابة أحدهما خطرة.

وصعَّدت إسرائيل عمليات الاقتحام والاعتداءات التي تنفذها في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 807 أشخاص وأصيب أكثر من 6 آلاف نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 12 ألف فلسطيني من مدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس خلال الفترة نفسها، وفق بيانات نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.