شاهد: إسقاط تمثال لحافظ الأسد وسط مدينة جرمانا بريف دمشق

أسقط متظاهرون في “ضاحية جرمانا” جنوب العاصمة السورية دمشق تمثالا لحافظ الأسد والد رئيس النظام السوري الحالي بشار الأسد، كان منصوبا داخل ساحة رئيسية تحمل اسمه، اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع العشرات في ساحة وسط المدينة وأسقطوا التمثال عن قاعدته قبل أن يحطموه.

كما أظهرت مقاطع مصورة أخرى، عشرات الشبان أثناء اسقاط التمثال وهم يرددون شعارات مناوئة لعائلة الأسد.

وأكد شاهد عيان أنه رأى “القاعدة من دون التمثال” الذي يُظهر رأس الأسد وكتفيه، وهتافات تعلو في الساحة بـ”سوريا لينا وما هي لبيت الأسد. عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد”.

كما أظهرت مقاطع مصورة احتفالات الأهالي عقب انسحاب جيش النظام من معضمية الشام بريف دمشق.

وبوقت سابق اليوم، اقتربت فصائل المعارضة السورية المسلحة من دمشق وأعلنت بدء “تطويق” العاصمة، بينما نفت حكومة النظام الأنباء عن مغادرة رئيس النظام السوري بشار الأسد العاصمة مع فقدان جيشه السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة بجنوب البلاد.

وأخلى جيش النظام السوري بلدات تبعد حوالي 10 كيلومترات عن العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، في إطار سلسلة انتاكسات مني بها في الميدان، كما أخلى كذلك “فرع سعسع” للمخابرات العسكرية في ريف دمشق على بعد حوالي 25 كليو مترات عن العاصمة.

كما خسر جيش النظام سيطرته على محافظة درعا بعد سيطرة مقاتلين من فصائل معارضة على مدينة الصنمين، غداة سيطرتهم على مدينة درعا، بعد انسحاب قوات النظام منها.

وكانت هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها بدأت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجوما على جيش النظام انطلاقا من محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وتمكّنت من السيطرة على مناطق واسعة أبرزها حلب ثاني كبرى مدن البلاد، وواصلت التقدم لتسيطر على حماة، وتقترب من مدينة حمص.