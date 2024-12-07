الاحتلال ينسف مباني سكنية في جباليا وبيت لاهيا ويدمر “مسجد النور” شمالي غزة (فيديو)

استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بينما واصل الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية وتفجيرها، ضمن الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، المستمرة منذ 14 شهرا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرة إسرائيلية مسيّرة، قصفت محيط مدرسة في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

"إبني يا عمي إبني"..#فيديو | أب يحمل طفله المصاب بجراح خطيرة في قصف الاحتلال على مدينة غزة pic.twitter.com/thPJXgC1gW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 7, 2024

نسف المباني السكنية

وقالت إن طائرة استطلاع استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ملعب على شاطئ البحر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، كما استشهد آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح.

يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عمليات نسف مبانٍ سكنية في بيت لاهيا ومنطقة المشروع، كما سمعت انفجارات ضخمة ناتجة عن عمليات لنسف المباني في مخيم جباليا.

"الصهيونية ضد ديننا والتقينا قادة حــ.ــمــ.ــاس"

يهود أمريكيون يدعمون القضية الفلسطينية وحركة حــ.ــمــ.ــاس ضد الإبـ.ـادة الجماعية في #غزة#الجزيرة_مباشر #أمريكا pic.twitter.com/o3Im9MXD3o — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2024

قصف بالطائرات

كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح، وسط قصف مدفعي متواصل على أنحاء مختلفة من المدينة، بينما أطلقت الآليات والدبابات الإسرائيلية النار بشكل متواصل شرق بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، شهدت منطقة جنوب شرق مخيم المغازي قصفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث وقع إطلاق نار كثيف شرق مخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية في محيط منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات.

⬅️مشاهد من مشرحة مستشفى شهــداء الأقصى حول مصير جثامين الشـٕهداء مجهولة الهوية …

3 شهــداء لم يتم التعرف عليهم من شــهداء مجزرة النصيرات الليلة الماضية pic.twitter.com/ZKEub3Q2DB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 7, 2024

الزوارق الحربية تقصف النصيرات

وفي الأثناء، أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 21 جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة النادي في المخيم.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال، نسفت مباني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما قام الاحتلال بنسف المنازل في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

#فيديو | فلسطينيون يصطفون منذ الفجر أمام المخابر في مدينة غزة للحصول على قليل من الخبز pic.twitter.com/wcp2hcheh6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 7, 2024

استهداف مسجد النور

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، الليلة، مسجد النور الواقع في مخيم البريج جنوب مدينة غزة شمالي القطاع، ما أسفر عن تدميره بالكامل وإصابة أكثر من 10 مواطنين بجروح متفاوتة.

ويعد هذا الاستهداف الثاني للمسجد خلال الحرب الحالية، حيث تضررت المنازل المحيطة بشكل كبير جراء القصف، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى العودة بالنصيرات وشهداء الأقصى في دير البلح.