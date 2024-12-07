سياسة|قطاع غزة

الاحتلال ينسف مباني سكنية في جباليا وبيت لاهيا ويدمر “مسجد النور” شمالي غزة (فيديو)

غزة تُباد

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7/12/2024-|آخر تحديث: 7/12/202411:56 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بينما واصل الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية وتفجيرها، ضمن الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، المستمرة منذ 14 شهرا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرة إسرائيلية مسيّرة، قصفت محيط مدرسة في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

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نسف المباني السكنية

وقالت إن طائرة استطلاع استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ملعب على شاطئ البحر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، كما استشهد آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح.

يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عمليات نسف مبانٍ سكنية في بيت لاهيا ومنطقة المشروع، كما سمعت انفجارات ضخمة ناتجة عن عمليات لنسف المباني في مخيم جباليا.

قصف بالطائرات

كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح، وسط قصف مدفعي متواصل على أنحاء مختلفة من المدينة، بينما أطلقت الآليات والدبابات الإسرائيلية النار بشكل متواصل شرق بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، شهدت منطقة جنوب شرق مخيم المغازي قصفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث وقع إطلاق نار كثيف شرق مخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية في محيط منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات.

الزوارق الحربية تقصف النصيرات

وفي الأثناء، أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 21 جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة النادي في المخيم.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال، نسفت مباني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما قام الاحتلال بنسف المنازل في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

استهداف مسجد النور

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، الليلة، مسجد النور الواقع في مخيم البريج جنوب مدينة غزة شمالي القطاع، ما أسفر عن تدميره بالكامل وإصابة أكثر من 10 مواطنين بجروح متفاوتة.

ويعد هذا الاستهداف الثاني للمسجد خلال الحرب الحالية، حيث تضررت المنازل المحيطة بشكل كبير جراء القصف، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى العودة بالنصيرات وشهداء الأقصى في دير البلح.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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