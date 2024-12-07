لحظة وصول المئات من جنود النظام السوري إلى العراق بعد هروبهم من قوات المعارضة (فيديو)

عبر نحو 2000 جندي من جيش النظام السوري، اليوم السبت، الحدود إلى العراق وطلبوا اللجوء.

وقال رئيس بلدية مدينة القائم العراقية الحدودية تركي المحلاوي إن بعض الجنود يتلقون العلاج من إصابات لحقت بهم.

وأوضح أن بلاده استقبلت جنودًا تابعين لجيش النظام السوري، دخلوا من معبر القائم الحدودي بين البلدين.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لما قيل إنها للحظة وصول جنود النظام السوري إلى العراق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني عراقي قوله إن “عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ 2000 بين ضابط وجندي”.

وأشار إلى أن “دخولهم جاء بالاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة” رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأمس الجمعة، لفت المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إلى أن “العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا، ويعزز العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني لمواجهة التطورات”.

وأكد أن “العراق مع وحدة الأراضي السورية، وتقسيم سوريا هو خط أحمر للعراق”.

والاثنين الماضي، نشرت وزارة الدفاع العراقية مدرعات لتعزيز الأمن عند الحدود مع سوريا التي يزيد طولها على 600 كيلومتر.

وتشهد سوريا، منذ 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معارك بين فصائل المعارضة المسلحة وجيش النظام، تمكنت خلالها من بسط سيطرتها على محافظات حلب وإدلب (شمال) وحماة، وأجزاء من محافظة حمص (وسط) ومركز محافظة درعا (جنوب) التي تُعَد مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.

وفي وقت سابق اليوم، سيطرت فصائل المعارضة على مدينتي السويداء (جنوب) والقنيطرة (جنوب غرب) قرب الحدود مع إسرائيل.