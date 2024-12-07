لقطات جوية لمدينة حماة بعد دخولها تحت سيطرة المعارضة السورية (شاهد)

حصلت الجزيرة مباشر على صور جوية حصرية لمدينة حماة وسط سوريا بعد سيطرة قوات المعارضة السورية عليها، الخميس الماضي.

وتظهر اللقطات التي صوّرت، الجمعة، أهم المعالم في المدينة التي تقع على ضفاف نهر العاصي، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.8 مليون نسمة عام 2022، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

أبرز معالم حماة

نواعير حماة

تشتهر حماة بوجود 17 ناعورة تقع جميعها على نهر العاصي، وهي أداة لرفع الماء من النهر إلى اليابسة، وتمت تسميتها بهذا الاسم بسبب صوت النعير الذي يصدره الناعور حين دورانه.

وتعدّ النواعير وجهة مميزة لسكان حماة والسائحين بسبب أهميتها التاريخية، وجمال الطبيعة المحيطة بها.

قصر العظم

وهو قصر تاريخي يشرف على نهر العاصي وهو مقر متحف التقاليد الشعبية، قام ببنائه أسعد باشا العظم.

وتطل نوافذ القصر على الكثير من معالم حماة الشهيرة كقلعة حماة والجامع النوري، وبعض المساجد القديمة.

قلعة حماة

وهي إحدى أقدم القلاع في سوريا بنيت على تل ضخم مرتفع يطل على معظم مدينة حماة، على الضفة الغربية لنهر العاصي، وصف الرحالة القدماء أبراجها وأسوارها وشبهها بعضهم بقلعة حلب، ونتيجة لذلك تمت تسميتها (القلعة الحلبية).

متنزه أم الحسن

هو أحد أكبر الحدائق العامة في مركز محافظة حماة في ساحة العاصي، وسمي بذلك بسبب جمال المناظر الطبيعية فيه، وروعة بحيراته التي تملؤها طيور البجع والبط.

وتضم الحديقة أصنافًا جميلة من الزهور والنباتات، ويقام في الحديقة معرض الزهور سنويًا.

خان رستم باشا

يقع هذا الخان الأثري في الجهة الشرقية من شارع المرابط بالقرب من سوق المنصورية في حماة.

ويعدّ أحد أبرز معالم حماه التاريخية إذ يعود تاريخ بنائه إلى عام 1556م على يد الصدر الأعظم رستم باشا في فترة حكم السلطان سليمان القانوني، وما يزال الخان قائمًا منذ ذلك الحين.

المعارضة تتقدم

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد، واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، ومعظم مناطق محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة في محافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.