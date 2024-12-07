“نموت كل يوم ألف مرة”.. أسير لدى القسام يوجه رسالة إلى نتنياهو والإسرائيليين (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة من أسير إسرائيلي لديها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والإسرائيليين.

وفي المقطع الذي نشرته كتائب القسام، اليوم السبت، عرَّف الأسير نفسه بأنه “متان تسانجاوكر”، وقال إنه أسير لدى حركة حماس منذ أكثر من 420 يومًا.

وأبدى الأسير إحباطه الشديد من خطة نتنياهو بتقديم مكافأة مالية (5 ملايين دولار) وتوفير خروج آمن من قطاع غزة لمن يساعد في إعادة كل أسير لدى فصائل المقاومة.

وقال متان “أنا محبط جدًّا، أنا متأكد الآن أنك لا تعرف أعداءك ولا تعرف توجهاتهم”.

وأضاف أن هذا العرض “يمثل فشلًا لك (نتنياهو) وللحكومة” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار الأسير إلى أن حراسهم أبلغوهم “بالتعليمات الجديدة”، قائلًا إنه وأصدقاءه من الأسرى “خائفون جدًّا على حياتنا، ونموت كل يوم ألف مرة، ولا أحد يشعر بنا”.

وتحدَّث متان عن الظروف الصعبة التي يعيش فيها مع غيره من الأسرى، قائلًا “غير منطقي أن ندفع أخطاء الحكومة”.

وأضاف أن الحكومة أهملت الأسرى، وتستمر في إهمالها يومًا بعد آخر، وتترك الأسرى “للموت”، متسائلًا “لماذا تقترفون كل هذه الأخطاء؟”.

وطالب الأسير الإسرائيليين بالتظاهر أمام منزل رئيس الوزراء نتنياهو و”عدم تركه ينام ولو دقيقة”، قائلًا “نحن نعاني، من الأجدر أن يعاني هو (نتنياهو) وعائلته مثلما يعاني الأسرى”.

وتساءل متان “لا أدري لماذا أخذ هذا وقتًا طويلًا؟ لماذا لم يتم التوصل إلى اتفاق؟ لماذا نحن هنا؟ لا تنسونا”.

وقالت حركة حماس، قبل أيام، إن 33 أسيرًا قُتلوا وفُقدت آثار بعضهم بسبب “المجرم (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وجيشه الفاشي”.

وحذرت الحركة في بيان من أن استمرار الحرب “المجنونة” التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة قد يؤدي إلى فقد الأسرى إلى الأبد.