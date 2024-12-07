“هل تذكر يا نتنياهو؟”.. سرايا القدس تضرب بحمم الهاون قوات الاحتلال وآلياته شرق رفح (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطعًا مصورًا لاستهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكتبت سرايا القدس على المقطع الذي نشرته، اليوم السبت، عبر قناتها على “تلغرام”، “مشاهد من دك مجاهديها بحمم الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في حي الجنينة شرق مدينة رفح”.

“هل تذكر يا نتنياهو؟”

ويتضمن المقطع المصور لافتة من لواء رفح بسرايا القدس مكتوب فيها “معركة طوفان الأقصى المجيد بعد عام وشهرين من 7 أكتوبر وما زالت سرايا القدس في الميدان”.

وكتب أيضًا “معركة طوفان الأقصى المجيد 425 يوم وما زلنا نقاتل”.

وعلى لافتة أخرى كتبت سرايا القدس “هل تذكر يا نتنياهو 16 /7/ 2024 محاولة اغتيالك في معبر رفح البري بوابل من قذائف الهاون 81 ملم (لواء رفح)”.