أول تعليق من ترامب بعد “فرار” بشار الأسد من سوريا وإسقاط النظام

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأحد إن الرئيس السوري بشار الأسد “فرّ من بلاده” بعدما فقد دعم حليفته روسيا.

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال “لقد رحل الأسد. لقد فر من بلاده. لم تعد روسيا، بقيادة فلاديمير بوتن، مهتمة بحمايته بعد الآن”.

وأضاف “لم يكن هناك سبب لوجود روسيا هناك في المقام الأول. لقد فقدوا كل اهتمامهم بسوريا بسبب أوكرانيا، حيث يرقد ما يقرب من 600 ألف جندي روسي جريحًا أو قتيلًا، في حرب لم يكن ينبغي لها أن تبدأ أبدًا، وقد تستمر إلى الأبد”.

“العالم ينتظر”

وذكر ترامب “روسيا وإيران في حالة ضعف الآن، واحدة بسبب أوكرانيا والاقتصاد السيئ، والأخرى بسبب إسرائيل ونجاحها في القتال. وبالمثل، يرغب زيلينسكي وأوكرانيا في إبرام صفقة ووقف الجنون. لقد فقدوا بشكل مثير للسخرية 400 ألف جندي، والعديد من المدنيين”.

وفي نهاية منشوره، قال ترامب “يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري ويجب أن تبدأ المفاوضات. يتم إهدار الكثير من الأرواح دون داعٍ، وتدمير الكثير من العائلات، وإذا استمر هذا، فقد يتحول إلى شيء أكبر بكثير، وأسوأ بكثير. أنا أعرف فلاديمير جيدًا. هذا هو وقته للتحرك. يمكن للصين أن تساعد. العالم ينتظر”.

وسيطرت المعارضة السورية فجر اليوم الأحد على العاصمة دمشق، وتراجع النظام عن معظم مواقعه الاستراتيجية في البلاد، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من النظام بشأن مكان وجود بشار الأسد أو الجهة التي فر إليها، وسط تكهنات بخروجه من سوريا.